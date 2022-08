Alle Details zu Jennifer Lopez' und Ben Afflecks 2. (großer) Hochzeit

18 Jahre lang haben die US-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck nach dem Ende ihrer ersten Beziehung gewartet, bis sie schließlich ihr Liebesglück fanden. Im Juli haben sich die beiden im Rahmen einer kleinen Feier in Las Vegas das Jawort gegeben - nun soll ein größeres Event folgen. Laut Medienberichten finden derzeit die Vorbereitungen auf eine starbesetzte Feier auf dem Anwesen des Schauspielers Affleck im US-Bundesstaat Georgia statt.

"Intime Feier für Freunde und Familie"

Laut dem Promiportal Page Six wird die 2. Hochzeit des Paares am kommenden Wochenende stattfinden. Demnach wurde auf dem Grundstück bereits ein Festzelt aufgebaut. Es werde sich um eine dreitägige "intime Feier für Familie und Freunde" handeln, zitiert Page Six einen namentlich nicht genannten Insider. Unter den geladenen Gästen sollen sich Afflecks langjähriger Freund und Schauspieler Matt Damon, Moderator Jimmy Kimmel und Bruder Casey Affleck befinden. Laut dem Bericht sei eine gemeinsame Grillerei geplant. Life Coach und Podcaster Jay Shetty soll die Eheschließung durchführen.