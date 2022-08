Ben Affleck und Jennifer Lopez: Das steht in ihrer Heiratsurkunde

Nach dem Jawort von Jennifer Lopez und Ben Affleck in Las Vegas am 17. Juli in der Little White Wedding Chapel hat TMZ jetzt die Hochzeitsurkunde des Ehepaares veröffentlicht.

Lopez' und Afflecks Heiratsurkunde geleakt

Dem Dokument zufolge vermählten sich der Schauspieler und die Musikerin unter ihren vollständigen Namen - Jennifer Lynn Lopez und Benjamin Geza Affleck. Getraut wurden die beiden von Ryan Wolfe. Aus der Hochzeitsurkunde geht zudem hervor, dass Lopez fortan den Nachnamen Affleck führen möchte. Beide Stars gaben Santa Monica, Kalifornien, als ihren Wohnort an.

Jennifer Lopez hatte nur wenige Stunden nach der Zeremonie bekannt gegeben, dass sie und Affleck in Vegas geheiratet hätten. "Wir haben es geschafft", hatte die Musikerin in ihrem Fan-Newsletter On the J Lo enthüllt. Nach dem Jawort begaben sich Mr. und Mrs. Affleck nach Paris, wo sie in der Stadt der Liebe ihre Flitterwochen zelebrierten.

Eine größere Hochzeitsfeier stehe laut Medienberichten aber noch an. In den kommenden Wochen soll auf Ben Afflecks Grundstück in Riceboro im US-Bundesstaat Georgia gefeiert werden.