Dana Schweiger wieder bei Til Schweiger eingezogen

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (56) und seine Ex-Frau Dana Schweiger wohnen wieder zusammen. Wegen der Corona-Pandemie hatte die 52-Jährige gemeinsam mit Tochter Emma (18) ihr Haus in Malibu verlassen und ist seitdem in Hamburg gestrandet. "Emma und ich sind seit Ende Juli in Hamburg. Wir wohnen gerade im "Hotel Til" und sind froh, wieder zu Hause zu sein", sagte sie der Bild-Zeitung. Von einem Aufflammen der alten Liebe könne aber keine Rede sein.