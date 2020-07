Luna Schweiger: Emotionaler Abschiedsbrief an verstorbenen Ex-Freund

Luna Schweiger (23) trauert um ihren Ex-Freund Marvin Balletshofer. Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, verstarb der Jung-Unternehmer am vergangenen Wochenende im Alter von nur 23 Jahren bei einem tragischen Autounfall. In einem emotionalen Statement nimmt Schweiger nun Abschied.

"Die Welt fühlt sich ein Stück leerer an"

"Seit letzten Samstag fühlt sich die Welt ein Stück leerer an. Es gibt keinerlei Worte, die beschreiben können, wie unfassbar schrecklich es ist, was mit Marvin passiert ist", schreibt die 23-Jährige in der Bild. "Meine ganze Familie und ich werden ihn für immer lieben und in Erinnerung behalten und ich spreche seiner Familie, seinen Freunden, und jedem, der ihn gekannt hat, mein tiefstes Beileid aus", so Schweiger weiter.