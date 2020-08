Babynews im Hause Schweiger

Til Schweiger hofft, dass seine vier Kinder Erfüllung in ihren (künftigen) Berufen finden. "Man verbringt ja nun mal viel Lebenszeit mit Arbeit - da ist man schon privilegiert, wenn der Job auch noch Spaß macht", sagte der Schauspieler einst in einem Interview. Während seine Töchter bereits hin und wieder als Schauspielerinnen in seinen Filmem mitgewirkt haben, arbeitet Sohn Valentin mittlerweile als Kameramann.

Und auch privat hat dieser sein Glück gefunden. Der 24-Jährige wird zum ersten Mal Vater - und macht Papa damit zum Opa. Wie das deutsche Magazin Gala in einer Vorabmeldung berichtet, freue sich die Familie über den Zuwachs.

Der zurückgezogen lebende Valentin soll mit seiner Freundin in Berlin wohnen. Er ist das älteste Kind von Til und Dana Schweiger. Seine Schwestern Emma, Lilli und Luna Schweiger sind zwischen 17 und 23 Jahre alt.