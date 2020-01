Til Schweiger zeigte sich mit neuer Frau an seiner Seite

Der Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) hat sich am Wochenende in Hamburg mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Sie besuchten gemeinsam eine Box-Veranstaltung. Seine Managerin bestätigte am Montag in Hamburg, dass der 56-Jährige jemanden kennengelernt habe. Es sei alles noch ganz frisch. Darüber hinaus wolle Schweiger sich nicht weiter äußern.

Offen für Neuanfang

Zuletzt hatte Schweiger noch gesagt, dass er es schwierig fände, eine passende Frau zu finden "weil die Ansprüche steigen, je älter man wird". Falls er sich wieder verliebe, müsse seine Herzdame viel Humor mitbringen, "ein großes Herz und Empathie haben." Zudem sei ihm Selbstständigkeit sehr wichtig, betonte er im September 2019. Eine Hochzeit hatte der "Keinohrhasen"-Star damals nicht ausgeschlossen, vor allem, weil "gern nochmal Vater werden" wolle.

Schweiger hat aus seiner langjährigen Ehe mit der Amerikanerin Dana Schweiger vier Kinder, die zwischen 1995 und 2002 geboren wurden. Zuletzt hatte er mehrere Restaurants in Hamburg eröffnet. In dieser Woche kommt sein neuer Film "Die Hochzeit" in die Kinos.