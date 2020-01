Til Schweigers erster Kuss war "schrecklich"

Filmemacher Til Schweiger (56) erinnert sich mit Grauen an seinen ersten Kuss. "Der war schrecklich", sagte der Schauspieler und Regisseur (" Keinohrhasen") im Interview der Augsburger Allgemeinen. Es sei die Nachbarstochter gewesen.

"Sie hatte eine sehr große Zunge, und die hat sie mir so in den Hals gestopft, dass ich nur da gestanden bin wie das Reh vorm Scheinwerferlicht und dachte: 'Das ist also Küssen! Das ist aber ziemlich eklig'."