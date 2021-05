Läuten für diesen "Friends"-Star schon bald die Hochzeitsglocken?

Die langersehnte "Friends"-Reunion, die im April abgedreht wurde und am 27. Mai ausgestrahlt wird, ist derzeit in aller Munde. Auch Klatschmagazine nutzen den Hype um das Serien-Special mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc und Matthew Perry, um so manch Gerücht über die "Friends"-Stars zu verbreiten.

Courteney Cox bereit endlich "ja" zu sagen?

So behauptet das Promimagazin OK!, dass für Courteney Cox, die in "Friends" in der Rolle der Monica Geller zu sehen war, schon bald die Hochzeitglocken läuten könnten. Vergangenes Jahr wurde berichtet, dass die Beziehung der Schauspielerin und ihres Freundes Johnny McDaid durch den coronabedingten Lockdown in Mitleidenschaft gezogen wurde.