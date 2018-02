Und wieder einmal weiß eine prominente Dame pikante Details über die Vergangenheit von US-Präsident Donald Trump zu berichten. Das amerikanische Model Christie Brinkley behauptet, Trump hätte versucht sie zu verführen – als er noch mit seiner ersten Frau Ivana Trump verheiratet war.

Brinkley: Trump war ein "Schürzenjäger"

Brinkley, die in den 1970er-Jahren als Sports Illustrated-Model bekannt geworden war, erzählte gegenüber dem Magazin Porter, Trump habe sie auf einen Flug mit seinem Privatjet eingeladen. Sie habe das Angebot jedoch abgelehnt, weil sie wusste, dass Trump "Frauen hinterherjagte."

Die 64–Jährige über ihr Intermezzo mit dem ehemaligen Immobilien-Tycoon: "Mein Telefon läutet und der Typ sagt: 'Hey, Christie. Hier spricht Donald.' Ich sage: 'Hi, Billy', weil ich zu diesem Zeitpunkt Billy Joel datete. Aber die Stimme sagt: 'Nein, nein, ich bin's Donald. Ich habe gehört, du fliegst morgen nach Aspen. Ich würde dich gerne mit meinem Privatjet mitnehmen.'"

Die Einladung habe Brinkley jedoch abgelehnt.

"Ich wusste, dass er verheiratet ist", erinnert sie sich. "Er hat geflirtet. Er hat Frauen hinterhergejagt."

Foto: pps.at

Sie gesteht aber: "Ich habe es satt, diskret zu sein. Ich war mit ihm essen." Ihr Eindruck von Trump sei jedoch kein besonders positiver gewesen. "Ich habe ihn immer schon schmierig gefunden."

Der heute 71–Jährige habe sich vor ihr mit seinem Reichtum gebrüstet.

"Alles ist aus Gold, solides 24-Karat-Gold, das Beste und Größte, niemand hat mehr Gold in seinem Haus als ich. Hast du eine Bürste mit? Lass sie uns vergolden!", zitiert sie den Präsidenten. Die Aussagen blieben vom Weißen Haus unkommentiert.

Foto: APA/AFP/SAUL LOEB

