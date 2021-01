Chris Rock über Hilfe in der Pandemie: "Gehe 7 Stunden wöchtentlich in Therapie"

Roch gab im Interview an, nach wie vor mit jenen emotionalen Schäden zu kämpfen zu haben, die er als einziges schwarzes Kind in einer Schule in Brooklyn erlitten hatte.

"Du musst einfach die Wahrheit sagen", sagte Rock über seine Zeit in der Therapie. "Manchmal war ich nicht nett. Manchmal hörte ich nicht zu und manchmal war ich egoistisch. Wer willst du letztendlich sein?"

Äußerlich sehe es so aus, als wäre er "diese Person, die alles wagt". Innerlich sehe er sich aber nach Sicherheit, so Rock, der sich selbstkritisch zeigte. "Ich habe gelernt, dass ich sehr hart mit mir selbst umgehen kann", sagte Rock im Interview. "Wirklich, wirklich hart und ich muss mich entspannen. Und ich muss zuhören, ich muss die Chancen wahrnehmen." Er sei optimistisch und an einem glücklichen Punkt in seinem Leben.