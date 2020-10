"Captain America" Chris Evans überrascht Fans mit plötzlich volltätowiertem Körper

Seine Fans scheinen sich aber offenbar weniger für diese sportliche Leistung und mehr für seinem Körper zu interessieren. "Das letzte Mal schwimmen, bevor der Pool Winterschlaf hält. Es war eiskalt!", schrieb der 39-jährige Schauspieler.

Wo kommen all die Tattoos her?

"Okay, aber ich wusste nicht, dass Chris Evans so viele Tätowierungen hat?", twitterte eine Person daraufhin, während eine andere sich fragte: "Wo und wann hat Chris Evans all diese Tätowierungen bekommen?" Dabei hat der Schauspieler in der Vergangenheit bereits auf seine Tattoo-Samlung hingewiesen."Ich mag Tätowierungen sehr, aber das Problem ist, wenn du in einem Film ein Kurzarmhemd tragen musst, bedeuten sie eine zusätzliche Stunde im Make-up-Stuhl. Es lohnt sich also nicht", sagte er 2014 in einem Interview mit Hot Hits Live From LA. "Ich mag sie, aber nur an Stellen, an denen man sie verstecken kann."