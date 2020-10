Tyra Banks für Missgeschick bei US-Version von Dancing Stars in der Kritik

Aktuell fungiert die 44-Jährige nämlich als Moderatorin von "Dancing with the Stars", eine mit den österreichischen "Dancing Stars" vergleichbare Tanzshow. In der letzten Sendung passierte Banks ein kleines Hoppala - während der Bekanntgabe der Voting-Ergebnisse verkündete sie ein falsches Paar als "sicher eine Runde weiter". Wenig später dann die Schrecksekunde: Banks musste sich korrigieren und das genannte Paar zurück auf die Abschussliste setzen. "In unserem Kontrollraum ist ein Fehler passiert", klärte sie auf. Am Ende schied dann aber ohnehin das weitere nominierte Paar aus.