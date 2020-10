Roswitha Wieland über Dancing Stars: „Ich würde gerne in die Jury“

Eigentlich hätte er jetzt gemeinsam mit Christoph Grissemann mit „Buh! Jammern auf niedrigstem Niveau“ im Rabenhoftheater Premiere gefeiert. Leider wurde das coronabedingt auf Herbst 2021 verschoben.

Im Jänner 2021 steht auch noch sein Solo „Herzensschlampereien“ an. „Es geht quasi um diese meist besungene Extrembefindlichkeit, würde ich mal sagen. Jeder strebt ja danach, in seinem Leben Liebe stattfinden zu lassen und viele oder die meisten scheitern am Weg dorthin an den eigenen Unzulänglichkeiten. Und das ergibt sehr viele groteske G’schichteln aus meinem Leben und auch aus dem Leben von Bekannten. Da habe ich viel darüber zu berichten“, erzählt der Schauspieler, der jetzt dann auch noch einige Lesungen mit seinen Kolleginnen Adele Neuhauser und Ursula Strauss macht.