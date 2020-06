„Theater soll ein Fest der Freude sein“

Dolezal schätzt das Alleinsein. „Ich fahre einmal im Jahr zum Surfen auf eine griechische Insel, wo es nichts gibt außer Steine und Wind. In Haag muss ich als Intendant ja immer wochenlang viel reden, mit den Schauspielern, Gästen, Sponsoren… und auf dieser Insel habe ich gar nichts geredet. Ich finde das herrlich.“

In der Lockdown-Zeit habe er sich ein Buch über die Rolling Stones gekauft (da sind sie wieder!), erzählt Dolezal. „Ein Buch mit Hintergrundgeschichten zu jedem einzelnen Song. Dadurch habe ich meine Lieblingsplatten ganz neu erlebt.“ Den neuen Corona-Song der Stones – „Living In A Ghost Town“ – findet er „grandios“: „Super, dass die das noch so geil können!“ Bei den Stones mag er die Blues-Stücke weniger – „ich mag bei ihnen den Pop, den Rock und den Funk“.

Dolezal ist selbst ein begabter Gitarrist und Sänger. „Dankeschön. Aber mir macht Musikmachen nur Spaß, wenn ich eine Band habe, und die habe ich derzeit nicht.“ Er überlegt, in seinem Programm das Stück „Underwear“ von Pulp zu singen. Dolezal: „Weil ich eine Szene habe, in der ich davon erzähle, dass ich eine ganz besondere Frau gerne in der Unterhose sehen will.“