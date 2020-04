„Diese Zeit jetzt ist wie geschaffen für ‚Schlawiner‘“

Als Maia sucht sie schnell so ein Ding, mit dem man das Häusl händisch „entstopft“. Niedetzky: „Zusammen mit dem neuen ,Weißgold’ (WC-Papier, Anm.) hat sich das Thema aufgedrängt.“ Manu ( Ostrowski) würde gern helfen, sitzt aber im Haus der Tante fest, wo es ein TV-Quotenkastl gibt. Der Tante drei fiktive Schwestern dazu gefügt, bedeutet statistisch: „Wir sind 20.000 Frauen.“ Die will Manu „quasi nach dem thermodynamischen Prinzip in ein bisserl Geld umwandeln“, erzählt Ostrowski. Man wird vielleicht sehen, wie es ausgeht. „Es gibt noch Improvisationsszenen, die eine zweite Folge ergeben könnten.“