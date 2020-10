Dancing Stars: Nur die Harten kommen in den Garten - Tänzerin schon verletzt

Bei dieser Show wird wirklich niemandem irgendetwas geschenkt - mit vollem Eifer und Herzblut sind sowohl die Promis als auch ihre Profis mit dabei.

Besonders hart - und das im wahrsten Sinne des Worts - hat anscheinend Conny Kreuter trainiert. "Fakt ist, wir geben alles und in dieser Staffel ist es so, dass ich mehr verletzt bin, als er", erzählt sie augenzwinkernd dem KURIER. Sänger Cesár Sampson scheint also ziemlich zu fordern.

Via Instagram ließ sie ihre Fans wissen: "Die Woche ist hart! Ich habe ein Nervenleiden an beiden Unterarmen und mein Rücken sieht aus, als hätte ich mit einem sibirischen Tiger gekämpft."