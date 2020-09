Wie im Gefängnis? Das sagen die "Dancing Stars" zum Sicherheitskonzept

"Es ist halt so, dass wir sehr viel in Kauf nehmen müssen, um diese Show rüberbringen zu können. Das ist ja in Ordnung. Das ist nicht unbedingt leicht, aber wir wollen das durchziehen", sagt ihr Tanzpartner Christian Dolezal.

"Und manche vertragen es besser und manche eben nicht so gut", so Wieland.

"Dann muss das hier aber auf jeden Fall ein sehr lustiges Gefängnis sein, wir haben trotzdem viel Spaß und gehen eigentlich freiwillig in die Gefangenschaft. Da zwingt uns ja niemand, so schlimm ist es wirklich nicht", meint Moderator Norbert Oberhauser.

Wie auf einem Flughafen fühlt sich Sänger Cesár Sampson. "Alles muss sicher und sauber sein. Ich warte nur immer darauf, ob ich dann auch irgendwann mal im Bermuda Dreieck oder so ankomme", grinst er.