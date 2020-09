Erste Show "Dancing Stars": Samba-Ogerl und der "Underdog"

Megagut auch Schauspielerin Edita Malovčić, die ganz in ihrer Rolle als Tänzerin aufgeht. "Es ist angekommen, was ich vermitteln wollte, nämlich, dass ich voll und ganz in die Materie eingetaucht bin. Und ich kann nur sagen, ich genieße es extrem und habe schon ein bisschen Bammel davor, was danach sein wird. Was ich mit all diesem Wissen und Können, dass ich mir hier angeeignet habe dann aufführen werde. Ich glaube, ich werde dann im Wohnzimmer meine Runden drehen", lachte die Künstlerin.