Dancing Stars: Harte Kritik von Karina Sarkissova für Christian Dolezal

Die Sicherheitsauflagen bei Dancing Stars sind in der aktuellen Staffel enorm. So gibt es etwa nur ein sehr reduziertes Saalpublikum, die einzelnen Tanzpaare dürfen sich untereinander nicht treffen und vor der heutigen Auftaktsendung wurden bei allen Corona-Schnelltestst durchgeführt.

Und dann ging es auch schon los. Passend zur Rückkehr der ORF-Show performten die Profis mit ausreichend Abstand zu "From Now On" aus "The Greatest Showman". Und dann gab Kristina Inhof ihr "Dancing-Stars"-Moderationsdebüt, die ja für Mirjam Weichselbraun einspringt.