"Dancing Stars"-Juror Dirk Heidemann: „Ich hatte einen Schlaganfall“

„Von der guten Karina kommen immer so kleine Anzüglichkeiten. Aber das ist sie eben, das macht sie aus. Es bringt aber natürlich nicht viel Fachliches an den Tag“, so Heidemann, der nicht nur selbst ein Turniertänzer war, sondern auch etliche internationale Weltmeisterpaare trainiert.

Und dieses Jetset-Leben, das ständige in der Weltgeschichte herumreisen, forderte im Juli 2019 seinen schrecklichen Tribut, wie er am Dienstag auch in der „Barbara Karlich Show“ erzählte.

Von Los Angeles ging es nach Taiwan, danach gleich weiter nach Frankreich und Italien. „Und dann ging es los, dass ich das Bein so komisch hinterherzog und ich hatte auch Rückenschmerzen. Ich sprach auch ein bisschen komisch und lallte“, so Heidemann zum KURIER.