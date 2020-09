Lizz Görgl über Dancing Stars: "Beneide alle, die jetzt wieder drin sind"

„Bei mir präsent ist vor allem eine Zeile: Was ist hinter dem Berg? Ich hab ja auch den Text geschrieben und der ist wirklich autobiografisch. Für mich hat sich immer diese Frage gestellt. Ich bin neugierig, ich will raus in die Welt. Ich möchte das Leben erfassen, erfahren und möchte mich auch spüren dabei. Und das kann ich natürlich mit der Musik ganz hervorragend“, erzählt sie.

Zu spüren bekam die sympathische Steirerin aber auch schon Kritik. So meinte Dieter Bohlen 2018 bei ihrem RTL-Supertalent-Auftritt, mit der Musikkarriere würde es nix werden. „Ja, das ist ja seine Meinung. Er hat sicher viel Erfahrung in dem Bereich, hat schon viele Stars geboren. Aber ich glaube, ich gehe nicht so in die Schiene, die er sucht. Das wäre auch unrealistisch“, meint sie.