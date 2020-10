"Selling Sunset"-Amanza bricht ihr Schweigen: Ex-Mann seit August 2019 vermisst

Amanza Smith, bekannt aus der Netflix-Serie "Selling Sunset" rund um die Immobilienmakler des Unternehmens "The Oppenheim Group" in Los Angeles, hat ein Update zum Verschwinden ihres Ex-Mannes Ralph Brown gegeben. Bereits während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel wurde bekannt, dass er vermisst wird. Mit dem ehemaligen NFL-Spieler hat die 43-Jährige zwei gemeinsame Kinder. Nun hat Amanza Smith ein Update zu der Situation um ihren verschwundenen Ex-Mann gegeben.

Amanza Smith über vermissten Ex-Mann: "Er will nicht gefunden werden"

Wie sie nun verriet, ist sie noch immer im Unklaren darüber, wo Brown sich aufhält. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" erzählte sie gegenüber Moderatorin Amanda Hirsch: "Ich weiß nicht, wo er ist. Aber bin optimistisch und hoffe, er ist am Leben."

Das Paar hatte sich 2012 scheiden lassen. Bis zu Browns Verschwinden hatten sich Smith und Brown das Sorgerecht für ihre zwei Kinder geteilt.

"Er war ein toller Vater, als er noch da war. Er war ein loyaler, aktiver, engagierter, interaktiver Vater", so Smith. Sein plötzliches Verschwinden sei vor allem für die Kinder schwer gewesen.