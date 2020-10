Millie Bobby Brown wollte die Schauspielerei aufgeben - wegen Game of Thrones

Der britische Serienstar Millie Bobby Brown war bereit, sämtliche Schauspielträume aufzugeben. Bevor sie mit "Stranger Things" Erfolge feierte, musste die 16-Jährige mit vielen Absagen umgehen - was ihr offenbar so sehr zusetzte, dass sie einen Jobwechsel in Betracht zog.

Auch für eine Rolle in "Game of Thrones" sprach sie vor - vergeblich. "Ich war sehr enttäuscht, und das erzähle ich jedem: in dieser Branche geht es rund um die Uhr um Ablehung. Man hört ständig Neins", so die Jung-Schauspielerin in der Show von US-Talkmaster Jimmy Fallon. Sie hatte für die Rolle der Lady Lyanna Mormont vorgesprochen, letztendlich ging der Job an Bella Ramsey.