Wegen Coronavirus: Netflix stoppt Produktion von "Stranger Things"

Noch am Freitag verkündete Netflix, dass die Vorbereitungen und laufenden Produktionen zu allen Filmen und Serien in Nordamerika für mindestens 2 Wochen gestoppt werden. Betroffen sind dabei unter anderem die 4. Staffel von " Stranger Things" und die finale 7. Staffel von "Grace and Frankie".

Netflix ist aber nur ein Teil einer Branche, die im Moment durch den Coronavirus erschüttert wird. Auch viele weitere TV-Sender, Konzerne und Streamingkanäle wie Disney, Disney+, CBS, NBC, Apple und Warner stellen die Produktionen unzähliger Serien für mindestens zwei Wochen ein.