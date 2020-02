"Stranger Things"-Trailer lüftet Geheimnis um Staffel 4

Die Mysteryserie " Stranger Things" wird in Staffel vier ein Geheimnis in eigener Sache lüften: Einer der tot geglaubten Protagonisten ist am Leben, wie ein Trailer zeigt, der am Freitag online ging. Dabei zeigt sich, dass das Schicksal des Polizisten Hopper noch nicht entschieden ist. Wo er sich befindet, ist nicht weniger überraschend als sein Überleben.