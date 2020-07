Charlize Theron über Diversität: "Wir entscheiden, Filme anders zu machen"

Theron: Diversität ein Muss

Für sie und ihre Firma Denver and Delilah Productions sei das "unglaublich wichtig", betonte Theron. "Wir setzen uns zusammen und entscheiden, dass wir Filme anders machen".

Im Frühjahr war Theron als Hauptdarstellerin in dem Sexismus-Drama "Bombshell" für einen Oscar nominiert. Nicole Kidman, Margot Robbie und Theron spielen darin Journalistinnen beim konservativen US-Sender Fox News, die ihren Boss zu Fall bringen. Viele hätten sich am Ende überrascht gezeigt, dass der frauenlastige Film so gut geworden sei, spöttelte Theron. "Natürlich funktioniert das gut. Denn es ist reichhaltig, es ist verblüffend, so ist die Welt", bekräftigt sie. Sie könne überhaupt nicht verstehen, warum Diversität in der Branche nicht längst selbstverständlich sei.

In "The Old Guard" (ab 10. Juli bei Netflix verfügbar) führt Theron als die mysteriöse Kriegerin Andy eine kleinen Truppe von Unsterblichen an.