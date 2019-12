Charlize Theron wünscht sich korrektes Pronomen für Tochter

Seit ihre Tochter langsam größer werde, sei aber alles ein bisschen schwieriger. Auch sie selbst habe lange gegenüber der Presse "er" anstelle von "sie" gesagt. "Das hat wirklich ihre Gefühle verletzt. Ich möchte nicht so eine Mutter sein, deswege habe ich damals auch darüber gesprochen (dass Jackson sich weiblich fühlt, Anm.)", so Theron weiter. Sie wolle nun lediglich "höflich von der Presse erbitten", ihre Tochter als solche zu akzeptieren. Der Rest sei viel zu privat und habe deswegen sowieso nichts in der Öffentlichkeit verloren.

Charlize Theron ist ab Februar gemeinsam mit Nicole Kidman und Margot Robby in "Bombshell" zu sehen. Die südafrikanische Schauspielerin hat noch weiteres Kind, die vierjährige August.