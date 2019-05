Charlize Theron: Scheiterten daran ihre Beziehungen?

Zwei Kinder hat Charlize Theron adoptiert. Geheiratet hat sie bislang aber nicht. Generell scheint es in der Liebe nicht so recht klappen zu wollen für die erfolgreiche Südafrikanerin – was nicht zuletzt daran liege, dass sie als Partnerin zuweilen sehr schwierig sein kann, wie Theron nun gestand.

Theron: Eine Beziehungs-Tyrannin?

In der Latenight-Show von James Corden ging die 43-Jährige mit sich selbst hart ins Gericht: "Ich bin sehr kontrollsüchtig, ich mag die Idee nicht, zu viele Sachen zu haben oder Sachen, die ich nicht benutze - das stört mich wirklich. Ich denke, es ist sehr hart, mit mir zusammen zu sein."

So habe sie unter anderem schon einmal Schuhe eines Ex-Partners weggeworfen, weil sie diese nicht ausstehen konnte. Ihr damaliger Freund, dessen Namen Theron in der Show nicht nannte, sei jedoch nicht gerade erfreut darüber gewesen, plötzlich ohne seine Schuhe dazustehen.