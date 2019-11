Charlize Theron zeigt, wie ein Feiertags-Look mit Jeans gelingt

Im Alltag für die meisten unverzichtbar, bleibt die Jeans zu Weihnachten und Silvester üblicherweise im Kleiderschrank. Zwischen Kleinem Schwarzen und paillettenbesetztem Overall bieten sich schließlich deutlich elegantere Alternativen.

Jeans in Silber

Dabei muss nicht zwangsweise auf den Klassiker verzichtet werden. Es kommt, wie Charlize Theron nun bewies, nur auf die Ausführung an. Die Schauspielerin wurde in New York auf dem Weg zu einem Termin von Paparazzi abgelichtet. Den winterlichen Temperaturen im Big Apple entsprechend, schlüpfte sie in ein Outfit, in dem sie auch an Heiligabend eine gute Figur machen würde.