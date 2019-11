Shia LaBeouf zeigt, wie modische Männer jetzt Jeans tragen

Wenn es in Hollywood einen Mann gibt, dessen Stil derzeit ganz besonders auffällt, dann ist es Shia LaBeouf. Der Schauspieler ist nicht der herausgeputzte Typ, an dem alles bis ins letzte Detail durchdacht scheint. Und genau das macht seinen Look so interessant.

In den vergangenen Wochen war er stets der erste, um neue Männertrends auf seine ganz eigene Art und Weise zu interpretieren. Da wäre zum Beispiel der Square-Toe-Schuh, einer der aktuell wichtigsten Trends bei den Frauen. Immer mehr Firmen bringen nun auch Männer-Modelle mit quadratischer Sohle im Stil der Neunziger Jahre auf den Markt.

Der erste, der seine Anzüge mit den neuen Tretern aufpeppte: Shia LaBeouf.