Modewoche in Mailand: Was Mann 2020 tragen wird

Da Miucca Prada ihre ebenfalls gemischte Show bereits am 6. Juni in Shanghai gezeigt hatte, gab es in Mailand nur eine Präsentation in der Boutique auf der Via Montenapoleone. Nein, keine Röcke, aber kurze Männerhosen in Massen und noch mehr neue Logos. Unübersehbar: Ohne auffallende Socken gehen Männer auch im Frühjahr 2020 nicht aus dem Haus. Egal welches Schuhwerk sie anhaben.

Missoni verzichtete ganz auf eine Show. Kiton lud in den Showroom, um seine abwechslungsreiche Kollektion samt Schuhwerk, Taschen und Krawatten kunstvoll zu präsentieren. Und oh Wunder: Krawatten gibt es noch. Nicht nur Giorgio Armani umgab sie mit interessanten Anzug-Varianten auch für seine Emporio-Linie. Klar, dass Krawatten bei Pleins Billionaire-Linie auch eine wichtige Funktion haben.