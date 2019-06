Die neue Beinfreiheit: Wann Männer kurze Hosen tragen dürfen

Den Durchschnittsmann dürfte die Frage nach dem geeigneten Outfit für die Loos-Bar selten tangieren – sehr wohl aber, wie viel Beinfreiheit im Büro geduldet ist. Es kommt auf die Branche an, predigen Modeexperten unisono. So auch Stilberaterin Kristina Radon. In Berufen ohne Kundenkontakt oder kreativen Branchen seien Shorts durchaus im Bereich des Möglichen, jedoch: Der Sommer sei kein Freifahrtsschein für „schlurfige“ Strand-Outfits. „Auf die Kombination kommt es an“, sagt Radon. „Schicke Schuhe wie Loafers oder Mokassins, dazu ein Leinenhemd und ein geflochtener Gürtel. Das Material sollte nicht dem einer Badehose gleichen, besser Baumwoll- oder Leinenhosen wählen.“

Die Shorts-Debatte habe sich verändert, beobachtet die Stilexpertin, der Trend gehe „klar in Richtung kurze Hosen“, was auch ein Blick in die Hipsterviertel der Großstädte oder auf die Laufstege der Modemetropolen zeigt (siehe li.). Woran das liegt? Auch an #MeToo, sagt Radon: „Wir kämpfen für die Gleichberechtigung von Frauen, aber bei Männern sind wir, etwa was die Kleiderordnung betrifft, konservativ.“ Als US-Basketballstar LeBron James zum Finalspiel in einem Designeranzug mit knielangen Hosen kam und daraufhin ein Shitstorm durch die sozialen Medien fegte, mischte sich sogar der Chef der nordamerikanischen Basketball-Liga ( NBA) ein: „Wenn LeBron Shorts trägt, muss das wohl in Mode sein“, kommentierte er die Causa amüsiert.