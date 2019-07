Warum Sie die Finger von Jeans mit kleinen Nieten lassen sollten

Nieten sollen "aus dem Design-Prozess ausgeschlossen" werden, heißt es im The Jeans Redesign - oder "auf ein Minimum" reduziert werden.

Gap, H&M, Lee und Tommy Hilfiger sind einige der Marken, die sich bereits für die Initiative angemeldet haben.

"Was einst eines der langlebigsten Materialien in unserem Kleiderschrank war, ist nun etwas, das wir in verstörenden Mengen kaufen und produzieren", sagte Anika Koslowski, Assistenz-Professorin für Modedesign, Ethik und Nachhaltigkeit an der Ryerson University in Toronto im Interview mit CNN. "Das hat zu signifikanten Umweltauswirkungen geführt."

Um Kleidung aus Baumwolle herzustellen, sind weltweit durchschnittlich 10.000 Liter Wasser pro Kilogramm Kleidung erforderlich. Bei einer Jeans macht das satte 8.000 Liter. Vor dem Neukauf einer Jeans sollte also jeder abwiegen, ob diese wirklich benötigt wird. Und von Modellen mit Nieten die Finger lassen.