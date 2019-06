Doku über faire Mode: Welche Alternativen es zu Fast Fashion gibt

Manchmal könne er seinem Sohn Süßigkeiten kaufen, erzählt ein Mann, der nicht erkannt werden möchte. Geld zur Seite zu legen, sei aber nicht drinnen. Er arbeitet in einer Fabrik, in der Kleidung hergestellt wird – und zwar nicht weit weg von Europa, in China oder Bangladesch, sondern in Rumänien.