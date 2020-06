Charlize Theron: "Steven Seagal ist übergewichtig und kann kaum kämpfen"

Um ihren neuen Action-Film "The Old Guard" zu bewerben ließ sich Charlize Theron (44) von Howard Stern für seine Radiosendung interviewen. Auf die Frage wie sich Theron denn auf ihre Stunts vorbereiten würde, antwortete sie: "Nachts gehe ich online, um mir Kämpfe oder Menschen, die kämpfen anzuschauen." Und dann fing sie an gegen Martial-Arts-Legende Steven Seagal (68) auszuteilen: "Und dabei stößt man immer wieder auf dieses seltsame Seagal-Video von ihm, wie er in Japan 'kämpft', aber er tut es in Wahrheit gar nicht."