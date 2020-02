Charlize Theron begeistert mit Oscar-Selfie

Nun versucht Hollywoodstar Charlize Theron wohl ähnliches: Von der Oscarverleihung 2020, bei der sie als beste Hauptdarstellerin nominiert war, postete sie ein ähnlich hochkarätiges Seflie. Neben ihrer Mutter Gerda lächelten Tom Hanks, Salma Hayek, Regina King und Rami Malek in die Kamera. "In guter Gesellschaft", schreibt die Schauspielerin dazu. Wenn sie auch keinen Award mit nach Hause nehmen konnte, so bleibt ihr auf jeden Fall eine einmalige Erinnerung.