Oscars: Die überraschendsten Momente

Janelle Monáe kritisierte

Die "Make Me Feel"-Sängerin hatte die Ehre, die Eröffnungsnummer der Oscarverleihung zu performen. Während ihres Auftritts streute sie ein starkes Statement ein: "It's time to come alive, because the Oscars is so white!" (dt.: Es ist Zeit, lebendig zu werden, weil die Oscars so weiß sind, Anm.). Damit bezieht sich die Amerikanerin wohl insbesondere darauf, dass neben der als "Beste Hauptdarstellerin" nominierten Cynthia Erivo keine schwarzen Filmschaffenden unter den Nominierten waren. Generell war (fehlende) Diversität immer wieder Thema.

Allerdings hatte die 33-Jährige auch mit einem Malheur zu kämpfen: Während ihres Auftritts platzten Knöpfe ihrer Bluse auf, was sie allerdings gekonnt überspielte und schnell richtete.