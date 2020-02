Oscars: "Parasite" ist bester Film

Übersicht der Preisträger

Bester Film: " Parasite"

Beste Regie: Bong Joon-Ho (" Parasite")

Beste Hauptdarstellerin: Renee Zellweger (" Judy")

Bester Hauptdarsteller: Joaquin Phoenix ("Joker")

Beste Nebendarstellerin: Laura Dern ("Marriage Story")

Bester Nebendarstellerin: Brad Pitt ("Once Upon A Time... In Hollywood")

Beste Kamera: "1917"

Bestes Original-Drehbuch: " Parasite"

Bestes Adaptiertes Drehbuch: "Jojo Rabbit"

Bester Internationaler Film: " Parasite"

Beste Musik: "Joker"

Bester Song: "Rocketman"

Bestes Kostümdesign: "Little Women"

Bestes Make-up: "Bombshell"

Beste Visuelle Effekte: "1917"

Bester Schnitt: " Ford v Ferrari" (" Le Mans 66 - Gegen jede Chance")

Bestes Szenenbild: "Once Upon A Time... In Hollywood"

Beste Tonmischung: "1917"

Bester Tonschnitt: " Ford v Ferrari" (" Le Mans 66 - Gegen jede Chance")

Beste Dokumentation: "American Factory"

Bester Animationsfilm: "Toy Story 4"

Bester Kurzfilm: "The Neighbors' Window"

Bester Animierter Kurzfilm: "Hair Love"

Bester Dokumentar-Kurzfilm: "Learning to Skateboard in a Warzone ( If You're a Girl)"