Oscars 2020: Oldies sind (weiße) Goldies

Fehlende Diversität

Die Academy erinnert sich also liebevoll ihrer „Veteranen“, was sich übrigens auch in der Nominierung eines „altmodischen“ Hollywood-Rennfahrerfilms wie „ Le Mans 66“ in der Kategorie Bester Film ablesen lässt. So gesehen bringt womöglich Quentin Tarantinos Vintage-Hommage an das alte Hollywood „Once Upon A Time ... In Hollywood“ die derzeitige Stimmungslage am besten auf den Punkt.

Was nun das viel geforderte Schlagwort Diversität betrifft, musste die Academy für ihre heurige Auswahl viel berechtigte Kritik einstecken. Der Anteil an Frauen und an Menschen mit nicht weißer Hautfarbe in den Preiskategorien ist wieder einmal verschwindend gering.