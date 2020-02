Scorsese, De Niro und Pacino: "Wir sind eine alte Familie"

Martin Scorsese (76), Robert De Niro (76), Al Pacino (79) und Joe Pesci (77) machen in „The Irishman“ das, was sie am besten können: Mafia spielen.

Mit dabei: Leute umbringen, Deals machen, Leichen verschwinden lassen.

Dass sich vom Film niemand etwas Neues erwarten durfte, war von vornherein klar. Dass sie 3 Stunden 40 Minuten brauchen, um alte Geschichten filmisch aufzubereiten, ist durch die wunderbare Erfindung von Netflix durchaus auszuhalten – man kann sich die Saga ja in Teilen anschauen. Was schon zu erwarten war: dass die alten Herren für ihr angeblich allerletztes gemeinsames Abenteuer in der Welt der Mobster eine Oscarnominierung bekommen.

Wenn auch nicht jeder einzelne. De Niro ging leer aus, die anderen werfen sich in ihre Smokings. Im Interview kommt er neben Pacino und Scorsese aber auch zu Wort.

KURIER: Mr. Scorsese, viele Regisseure Ihrer Generation und Ihres Status weigern sich aus cineastischen Gründen, große Filme für ein Streamingservice wie Netflix zu machen. Hatten Sie Bedenken?