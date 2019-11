Noch im Kino, bald bei Netflix: Martin Scorseses "The Irishman" mit Robert De Niro und Al Pacino. Wer schon in Weihnachtsstimmung ist, dürfte mit " Klaus" seine Freude haben. Was Sie in den beiden Filmen erwartet und was dieser Tage bei Netflix und Amazon Prime Video noch starten, verrät Ihnen unser Streaming-Überblick.