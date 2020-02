Oscars 2020: Wo man die nominierten Filme streamen kann

Die Oscar-Gala im Fernsehen

ORF1 überträgt die Oscar-Gala live in der Nacht auf Montag. Ab 0.50 Uhr gibt’s Hintergründen und Einblicke, um 2 Uhr startet die Veranstaltung. Eine Analyse liefert u. a. am Montag ab 5.30 Uhr in „Café Puls“ bei Puls4 Filmexpertin und KURIER-Autorin Gabriele Flossmann.