"Oscar-Fluch": Welche Schauspieler sich fürchten müssen

Weltweit fiebern unzählige Zuschauer vor den Bildschirmen zu Hause mit, wenn die Oscars verliehen werden. Doch wie lange hält ihr Glück nach dem Gewinn in der Liebe? Viele Paare trennten sich kurz nach der Verleihung und wurden offenbar vom Oscar-Fluch getroffen.

Die Dating-App "Jaumo" hat die jeweils die Beziehungen der 110 besten Haupt- sowie Nebendarsteller der letzten zehn Jahre analysiert und herausgefunden, welche Promi-Paare sich nach den Oscars getrennt haben.

Männer trennen sich am häufigsten

Insgesamt leben Männer in Liebesdingen gefährlicher, als ihre Schauspiel-Kolleginnen: Während knapp 16 Prozent der Männer nach der Oscar-Nominierung in der Liebe scheitern, sind es bei Frauen nur neun Prozent.

Am schlimmsten trifft es die Nominierten der Kategorie "bester männlicher Hauptdarsteller": Über 25 Prozent der Schauspieler gingen nach den Oscar-Festlichkeiten in Liebesdingen getrennte Wege, so beispielsweise Bradley Cooper (2019). Ihn traf der Fluch bei der Trennung mit Irina Shayk bereits zum zweiten Mal, nachdem im Jahr 2014 schon die Beziehung mit Suki Waterhouse zerbrach.