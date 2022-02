Carsten Maschmeyer: Sohn feiert Traumhochzeit auf den Malediven

Am darauffolgenden Tag soll ein eigens aus Deutschland angereister Pastor das Paar getraut haben. Der Speiseplan f├╝r das Hochzeitsmahl soll von Star-Koch Benjamin Meusel zubereitet worden sein und habe ebenfalls ├╝berwiegend aus veganen Gerichte bestanden. Das Brautpaar und seine G├Ąste sollen unter einem Sternenhimmel aus Lichtern gespeist und anschlie├čend bis tief in die Nacht gefeiert haben.

Am dritten Tag des Hochzeit-Marathons sei dann Relaxen auf dem Programm gestanden. Die G├Ąste h├Ątten sich mit Cocktails am Pool entspannt, so die Bild.

Carsten Maschmeyer teilt Hochzeitsfoto

Carsten Maschmeyer teilte auf Instagram ein Hochzeitsfoto, welches am Strand entstanden ist und auf dem er und Ferres zusammen mit Braut und Br├Ąutigam zu sehen sind. F├╝r die Hochzeit wurde nicht nur eine besondere Location, sondern auch ein spezielles Datum gew├Ąhlt, wie Maschmeyers Posting zu entnehmen ist.

"22.2.22 - f├╝r immer zu zweit", schrieb der stolze Papa unter das Foto. "Welch besonderer Moment! Marcel und Marie, wir sind ├╝bergl├╝cklich, Eure Kirchliche Hochzeit mit Euch zu feiern. Wir freuen uns sehr ├╝ber Euer gemeinsames Gl├╝ck und w├╝nschen Euch von Herzen alles Liebe", teilte Maschmeyer seinem Sohn und dessen frischangetrauten Ehefrau mit.