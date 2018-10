Veronica Ferres verrät das Geheimnis ihrer Ehe

Danach gefragt, ob man an einer Beziehung arbeiten müsse, antwortete Ferres: "Sein Auto bringt man regelmäßig zur Durchsicht in die Werkstatt, seine Ehe nicht. Das machen mein Mann und ich anders, wir gehen in die Inspektion."

Einmal pro Woche würden sie sich hinsetzen und fragen: "Was war für dich in dieser Woche schön? Womit habe ich dich überrascht? Womit enttäuscht?"

Notlügen seien zwar erlaubt, Geheimnisse bezeichnet Ferres, die von 2001 bis 2008 mit Medienmanager Martin Krug verheiratet war, jedoch als "Ursache von Unglück".