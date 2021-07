Ex-Jedermann Peter Simonischek über Veronica Ferres und Lars Eidinger

Buhlschaft, Objekt der Begierde

Auch die Buhlschaft bewegt ganz Österreich. Was diese Rolle betrifft, verrate ich jetzt ein offenliegendes Geheimnis: Ihre Besetzung ist a priori keine schauspielerische Frage. Bei der Buhlschaft ist einzig die Frage wichtig: Passt sie oder passt sie nicht? Ist sie eine Folie, die sich für das Objekt der Begierde eignet – oder nicht. Das ist die einzige Frage, die beantwortet werden muss.

Wir haben in der Rolle die allerbesten Schauspielerinnen gesehen. Birgit Minichmayr, Sophie Rois, Nina Hoss – es ist ungerecht, aber ab der vierten Reihe interessiert es niemanden mehr, ob die das gut spielt oder nicht. Ab der vierten Reihe interessiert man sich, ob sie’s ist – oder ob sie’s nicht ist. Das ist etwas tückisch bei dieser Rolle, das kann man nämlich vorher ganz schwer sagen.

Die Kleiderfrage

Insofern fand ich die Ferres seit Langem unerreicht. Sie trat auf – und jeder wusste, was gemeint ist. „Die Buhlschaft“ weist wenig Individualität auf, was sich bereits am Rollennamen zeigt; sie verkörpert den Prototyp der Geliebten – mehr soll sie auch nicht darstellen. Mehr bringt es auch kaum, mit so wenigen Textzeilen.

Gespielt habe ich den Jedermann mit vier Buhlschaften. Damit beschäftigt, sich von ihrer Vorgängerin möglichst abzuheben, waren sie alle. Etwa im Kostüm: Veronica Ferres trat in Altrosa auf, Nina Hoss traditionell in Rot, Marie Bäumer in Pfirsich, bei Sophie von Kessel gipfelte es in einem blauen Kleid.

Die riesige Bühne verlangt ein besonders deutliches Auftreten – in der Erscheinung wie in der Sprache. In einem Freilichttheater zu spielen, am Domplatz, das ist vergleichbar mit dem Unterschied von Bühne zu Film: Es ist ein anderes Handwerk. Man muss den Platz füllen können – mit seiner Stimme, aber auch mit seiner Präsenz.