Die Beatles im Trubel der Salzburger Festspiele und andere Kulturtipps

Tell me what you see Das Museum der Moderne am Mönchsberg glänzt mit einer besonderen Schau, der Skrein Photo Collection. 1965 blödelten die Beatles für den Film „Help!“ im Schnee des Salzburger Landes. Christian Skrein erwischte Ringo & Co. mit grimmiger Miene am Flughafen. Ein Schnappschuss für die Ewigkeit.

Bis 17. Oktober, tägl. 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, www.museumdermoderne.at

www.facebook.com/MuseumderModerneSalzburg

Richard The Kid & The King Was würde Shakespeare zu dieser Inszenierung sagen? Richard III. als Inkarnation des Bösen und zugleich verführerischer Witzbold. „Bloody well right“ würde William sagen und konzentriert die drei Stunden auf der Perner-Insel in Hallein durchsitzen. Acht Vorstellungen der Koproduktion mit dem Schauspielhaus Hamburg stehen auf dem Programm; Regie: Karin Henkel.

25. Juli bis 5. August, 19 Uhr, www.salzburgerfestspiele.at

www.facebook.com/salzburg.festival

Igor Levit Im Vorjahr brachte er das Publikum mit einem Beethoven-Zyklus an den Rand der Ekstase. Heuer eröffnet der engagierte Pianist die „Solistenkonzerte“ im Festspielhaus mit Liszts „Eroica“-Bearbeitung, drei Stücken von Schubert sowie einer Sonate von Prokofjew. Zu den weiteren Gästen dieser Reihe zählen u. a. Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Daniil Trifonov.

31. Juli, 19 Uhr, www.salzburgerfestspiele.at