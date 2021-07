Hochzeit in den Marmorsteinbrüchen und andere Freizeittipps

Wien dreht auf! Von Alt-Erlaa bis zum Seepark Aspern, vom Naschmarkt bis zur Kaiserwiese: In ganz Wien bricht der Kultursommer aus. In mehr als 40 Locations wird vom 3. Juli bis zum 15. August dem gefrönt, was in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist – der Kultur. Ob auf Bühnen, im Arkadenhof des Rathauses, auf Wiesen oder auf dem Platz vor dem längsten Gemeindebau der Welt, dem Karl-Marx-Hof: Hunderte Künstler, Entertainer, Schauspieler, Komiker, Bands, Rampensäue sowie stille Denker wollen dafür sorgen, dass wieder für alle die Sonne im Herzen scheint. Am besten auf der Homepage die Angebote für die jeweiligen Standorte checken. So nebenbei eine gute Gelegenheit, Wien von der Peripherie bis zum Zentrum neu kennenzulernen.

Ab 3. Juli, www.kultursommerwien.at