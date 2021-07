Hollywood hautnah: Die legendärsten Bikinis der Filmgeschichte

In jüngerer Vergangenheit dient der Stoff, aus dem die Träume sind, nicht immer als Werkzeug eines künstlerisch wertvolles Narrativs - wird dafür aber in Filmen aus den 2000er Jahren mit Jessica Alba („Into the Blue“) oder Kate Hudson („Ein Schatz zum Verlieben“) unverkrampft und ohne überstrapaziert aufgeladene Bedeutung eingesetzt. Und gerne auch witzig und mit Ironie, etwa in „Ein Duke kommt selten allein“ (mit Jessica Simpson) oder "Die Schadenfreundinnen" (mit Kate Upton, siehe Artikelbild).

In „Lara Croft: Tomb Raider“ ist er gar als Kampfmontur zu deuten: Für Angelina Jolie in der Rolle der schlagkräftigen Heldin ist er in erster Linie bewegungspraktikabel als sinnlich – verführerisch bleibt er dennoch.