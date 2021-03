Britney Spears-Freund Sam Asghari: "Ich will ein junger Vater sein"

Seit über vier Jahren ist Sängerin Britney Spears mit dem Schauspieler und Fitness-Influencer Sam Asghari happy. Der 27-Jährige soll für Spears, die vor Gericht gegen die Vormundschaft ihres Vaters kämpft, eine wichtige Stütze sein. In einem seltenen Interview verriet Asghari nun, wie er sich seine Zukunft an der Seite von Spears vorstellt. Dabei erzählte er, dass er mit Brintey eine Familie gründen möchte.

Sam Asghari äußert Kinderwunsch

"Meine Prioritäten im Leben sind es, bescheiden zu bleiben und zu verstehen, woher ich komme und wohin ich gehe", erzählte Asghari in einem Interview gegenüber Forbes. In Bezug auf seine Schauspielkarriere sei er bereit, den nächsten Schritt zu machen. Auch zu seinen privaten Plänen äußerte sich jetzt Spears' Freund: "Ich möchte in meiner Beziehung auch den nächsten Schritt machen. Es macht mir nichts aus, Vater zu werden. Ich möchte ein junger Vater sein."

Kennengelernt hatten sich Asghari und Spears im Jahr 2016, am Set des Musikvideoshootings zu Spears' Song "Slumber Party". Daraufhin begannen sie, sich zu verabreden und sind seitdem ein Paar.